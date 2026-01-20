

「カルピス 特撰バター ふわゆきチーズプラス」

アサヒ飲料の子会社で、乳製品の製造販売を手掛けるカルピスは、ムースタイプのこだわりのデザート「カルピス 特撰バター ふわゆきチーズプラス」を、カルピス 特撰バターplus ONLINE SHOP限定、数量・期間限定で1月22日から発売する。

「カルピス 特撰バター ふわゆきチーズプラス」は、山田乳業株とのコラボレーションで開発した。蔵王山麓で生産される生乳と蔵王高原産のナチュラルクリームチーズに、「カルピス 特撰バター」を加えたムースタイプのデザート。豊かなミルクの風味とクリームチーズの酸味、まろやかなバターの香りが感じられる濃厚な味わいと、甘さ控えめでさっぱりとした後味が特長の上質なデザートになっている。

冷凍状態から冷蔵庫に移して約2時間解凍すると食べ頃で、口の中でふわふわと溶ける雪のような新食感が楽しめる。そのまま食べたり、フルーツソースを添えたり、パンに塗って食べるなど好みでアレンジして楽しめる。

カルピスは、アサヒ飲料の子会社で乳製品の製造・販売、乳性原料の購買を行っている。1917年ラクトーとして創業し、1919年に乳酸菌飲料「カルピス」を発売、2012年にアサヒグループとなり、2016年にアサヒ飲料から分社化し乳製品事業を継承している。

カルピス社のバターは、100年以上飲み継がれてきた乳酸菌飲料「カルピス」をつくる工程で生乳から乳脂肪を分離する時にできる脂肪分（クリーム分）を活用したいという思いからうまれたのが始まり。1942年に業務用として発売され、その当初から一流フランス料理店のトップシェフから絶賛を受け、秘伝の昧として、口外されない“幻のバター”といわれてきた。その後、一般の家庭用に「カルピス 特撰バター」が誕生した。

［小売価格］3980円（税込‧送料込）

［発売日］1月22日（木）

カルピス＝https://www.calpis.co.jp

アサヒ飲料＝https://www.asahiinryo.co.jp