キッコーマン食品は、3月16日に、1／2日分の野菜（「健康日本21（第三次）」（厚生労働省）では1日あたりの野菜摂取量の目標値を350gとしている。「デルモンテ 1／2日分の野菜を使ったトマトのソース」は、1人前（150g）当り、「健康日本21（第三次）」の野菜摂取量の目標値（1日350g）の1／2日分である175g分の野菜を使用している）を使用した「デルモンテ 1／2日分の野菜を使ったトマトのソース」を発売する。

「1／2日分の野菜を使ったトマトのソース」は、トマトをベースに、ズッキーニ、にんじん、にんにく、セロリ、玉ねぎの6種類の野菜を厳選し組み合わせた、野菜のうまみと具材感が特徴の調理用ソース。開けやすく保存しやすい紙パックタイプで、内容量は1パック300g（2人前）となっている。パスタなどの定番メニューはもちろん、鶏肉のトマト煮やラタトゥイユなど、幅広いトマト料理に使える。また、汎用性が高く、キーマカレーなども手軽につくることができる。

この商品を使ったレシピはブランドサイトやレシピサイト「ホームクッキング」などで紹介する。

これからもデルモンテは、「太陽を、おいしさに。」をスローガンに、世界中からよりすぐった野菜・果実からつくる高品質な商品で、健康的な食生活を応援していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月16日（月）

キッコーマン食品＝https://www.kikkoman.com/jp/kfp