ÆüÅ´¶½ÏÂÉÔÆ°»º¡¢¡Ö¥·¥Ê¥¬¥ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼´¤Ë¡ÖÉÊÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¡×¤Î¾¦¶È¥¨¥ê¥¢¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó
ÆüÅ´¶½ÏÂÉÔÆ°»º¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÉÊÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¡×¤Ï¡¢¾¦¶È¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐ¾Ý¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Î¿·µ¬³«¶È¤ª¤è¤Ó¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò´°Î»¤·¡¢3·î30Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°·èÄê¤·¤¿¡£¡ÈÆ¯¤¯¡¦½¸¤¦¡¦·Æ¤¦¡É¤¬Í»¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤ÅÔ»ÔµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÉÊÀî¤Ë¿©¤ÈÂÎ¸³¤¬¸òº¹¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¤Þ¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
ÉÊÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢3Åï¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹Åï¡¦¾¦¶ÈÅï¡¦¥Û¡¼¥ëÅï¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÄ¶¹âÁØÂç·¿Ê£¹ç¥Ó¥ë¤È¤·¤Æ1998Ç¯12·î¤Ë³«¶È¤·¡¢ÉÊÀî±ØÅì¸ý¡Ê¹ÁÆî¸ý¡Ë³«È¯¤ÎÃ¼½ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥·¥Ê¥¬¥ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼´¤Ë¡¢ÉÊÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¤¬¿Í¤È¿Í¡¢³¹¤ÈÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°¾ì½ê¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤¹¤ë¡£¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»ý¤Ä²¹¤«¤µ¤ò´ðÅÀ¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤äÊ¸²½¤¬¸òº¹¤·¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤äÃÏ°è½»Ì±¡¢Íè³¹¼Ô¤¬¼«Á³¤Ë½¸¤¤¡¢¤Õ¤ì¤¢¤¤¡¢¸ì¤é¤¨¤ë¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£²áµî¤«¤é¸½ºß¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤ò°é¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢³¹Á´ÂÎ¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤Æø¤ï¤¤¤È¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¿´¤¬ÄÌ¤¤¹ç¤¦³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤Æ¡¢Shop¡õRestaurantÅïÃÏ²¼1³¬¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Õ¡¼¥É¥Û¡¼¥ë¡ÖSHINATERRACEKITCHEN¡Ê¥·¥Ê¥Æ¥é¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡Ë¡×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£ÌÚÄ´¤Î¾²¡¦ÊÉ¡¦Å·°æ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹²¹¤â¤ê¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ë¡¢¥¬¥é¥¹¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É¤«¤é¼«Á³¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ß¡¢Ãë¤Ï³«ÊüÅª¤Ë¡¢Ìë¤Ï´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤¬¤ä¤µ¤·¤¯Åô¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£¥½¥Õ¥¡ÀÊ¤ä¥Ù¥ó¥ÁÀÊ¡¢ÅÅ¸»ÉÕ¤¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊºÂÀÊ¤òÈ÷¤¨¡¢¥é¥ó¥Á¤ä²ñ¿©¡¢»Å»öµ¢¤ê¤Î°ìÇÕ¡¢µÙÆü¤Î²ÈÂ²ÍøÍÑ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¡£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤¿ÎÁÍý¤ò¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¤ä¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤Ç³Ú¤·¤à¤Ê¤É¡¢´ÛÆâ³°¤ò¼«Í³¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ë¿·¤·¤¤¡È¿©¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤âÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢SHINATERRACE KITCHEN¤Ç¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º®»¨¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤éÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÎÁÍý¤ò¼«ºß¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥Õ¥í¥¢¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖYONA YONA TOKYO BREWERY¡×¤Ç¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤â¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÈÎÁÍý¤ò¼«Í³¤Ë»ý¤Á´ó¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¡£
¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥óÆ±Æü¤Ë¤Ï¡¢ÀÊ¿ô¤ÏÌó200ÀÊ¤ÎÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¡ÊÀÊ¿ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡£¥Ó¡¼¥ëÀìÌç»ï¡Ö¥Ó¡¼¥ë²¦¹ñ¡×Ä´¤Ù¡£2026Ç¯1·î19Æü»þÅÀ¡Ë¤Î±ØÄ¾·ë¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖYONA YONA TOKYO BREWERY¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£º£²óÃÂÀ¸¤¹¤ë´ú´ÏÅ¹¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Íè¡¢¤¿¤À¤¤¤Þ¾úÂ¤Ãæ¡£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ëÊ¸²½¤ÎÈ¯¿®µòÅÀ¤È¤·¤Æ¥Ó¡¼¥ë¤ò¡Ö°û¤à¡×¤«¤é¡ÖÂÎ¸³¤¹¤ë¡×¾ì½ê¤ËÊÑ¤¨¤ëÂÎ¸³·¿¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤Ê¤ë¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¾úÂ¤½ê¤òÊ»Àß¤·¡¢¾úÂ¤·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤¿¥ä¥Ã¥Û¡¼¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¤¬¾ïÃó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢DJ¥Ö¡¼¥¹¤ä30°Ê¾å¤Î¥¿¥Ã¥×¤òÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¶õ´Ö±é½Ð¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢4·î¤Ë¤Ï¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖSTUDIO LUX¡×¤â¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¡£¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢D.LEAGUE½êÂ°¥Á¡¼¥à¡ÖSEGA SAMMY LUX¡×¡Ê¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥°¥ë¡¼¥×±¿±Ä¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò°ìÉô¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡£
³«¶È¤«¤é25Ç¯¤ò·Ð¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ëÉÊÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÈÆ¯¤¯¡¦½¸¤¦¡¦·Æ¤¦¡É¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤ÎÅÔ»ÔµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Ë¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¡£
¡ÎÉÊÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥Æ¥£»ÜÀß³µÍ×¡Ï
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî2¡Ý15¡Ý1¡Á4
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§33Ëü7126.4m2
³¬¿ô¡§ÃÏ¾å32³¬¡¦ÃÏ²¼3³¬¡¦Åã²°1³¬
¹½Â¤¡§Å´¹üÂ¤¡¦Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤
½×¹©¡§1998Ç¯11·î
»ö¶È¼Ô¡§ÆüÅ´¶½ÏÂÉÔÆ°»º ½»Í§À¸Ì¿ ÂçÎÓÁÈ
´Ä¶Ç§¾Ú¡§CASBEEÉÔÆ°»ºÇ§¾ÚS¥é¥ó¥¯
¡Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥óÆü¡Ï3·î30Æü¡Ê·î¡Ë
ÆüÅ´¶½ÏÂÉÔÆ°»º¡áhttps://www.nskre.co.jp