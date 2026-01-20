ÊÆ19½£¤¬ºÇÄãÄÂ¶â¤ò°ú¤¾å¤²¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ìÇØ·Ê¡¢2700±ß¤â
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¹ñ¤Î50½£¤Î¤¦¤Á19½£¤¬1·î¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¡£º¬¶¯¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£»þµë¤Î¾å¾ºÉý¤Ï28¥»¥ó¥È¤«¤é2¥É¥ë¤Ç¡¢½£¥ì¥Ù¥ë¤ÎºÇ¹â¿å½à¤ÏÀ¾Éô¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£¤Î17.13¥É¥ë¡ÊÌó2700±ß¡Ë¤À¡£¾õ¶·¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÊÆ·ÐºÑÀ¯ºö¸¦µæ½ê¡ÊEPI¡Ë¤Ï¡Ö¹ñÁ´ÂÎ¤ÇÀ¸³èÈñ¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î°ú¤¾å¤²¤¬É¬Í×¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡EPI¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¤¿¤ÊºÇÄãÄÂ¶â¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄÂ¶âÂÎ·Ï¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë´ÖÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï830Ëü¿Í¤ËµÚ¤Ö¡£ÊÆ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç2¡óÂæ¸åÈ¾¤È°ì»þ´ü¤è¤ê¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤¬¡¢ÎßÀÑÅª¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿Êª²Á¾å¾º¤ÎÉéÃ´¤¬À¸³è¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£