2児の母・西山茉希、子どもがおかわりした手料理並ぶ食卓公開「栄養バランスがいい」「真似したくなる」の声
【モデルプレス＝2026/01/20】モデルの西山茉希が1月20日、自身のInstagramを更新。手作り料理を並べた食卓ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳2児のママモデル「彩り綺麗」子どもに好評のサーモンサラダなど並んだ食卓
西山は「サーモンサラダと呼ばれているSNS界隈で目にしたもの」と書き出し、食卓に並んだ料理の写真を投稿。「おかわりコールももらえてよかった」という白だしとマヨネーズで和えたサーモンサラダを中心に、炊きたての白米、えのきとなめこと豆腐のみそ汁、チョレギ風サラダに納豆など、栄養バランスを意識した献立を披露している。
この投稿には「どれもおいしそう」「家庭的で素敵」「栄養バランスがいい」「彩り綺麗」「真似したくなる」「丁寧なごはん」「食卓が華やか」などの反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
