料理家・和田明日香「受験生用 取り分けごはん」公開「参考になる」「盛り付けもおしゃれ」の声
【モデルプレス＝2026/01/20】料理家の和田明日香が1月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。受験生向けの取り分けご飯を公開し、話題を呼んでいる。
◆和田明日香、受験生用の取り分けご飯を公開
和田は「受験生用 取り分けごはん」と添えて、ワンプレートに取り分けられた料理の写真を公開。プレートには、トマトフォロドレッシング、牛しゃぶとレタスの柚子もみじ鬼おろし、ポテトサラダ、大根黒酢漬け、サワラの塩こうじ漬け焼きといった彩り豊かな品々が盛り付けられている。
◆和田明日香の投稿に反響
この投稿には「栄養バランスが素晴らしい」「受験生に優しい献立」「参考になる」「盛り付けもおしゃれ」「丁寧なごはん」「家族思いなのが伝わる」などの反響が寄せられている。
和田は、料理愛好家の平野レミの次男である率さんと2010年に結婚し、3人の子供を出産。食育インストラクターの資格を持ち、テレビや雑誌などのメディア出演など料理家として活躍している。率さんの兄はTRICERATOPSのボーカル・和田唱で、その妻である女優の上野樹里は明日香にとって義理の姉にあたる。（modelpress編集部）
