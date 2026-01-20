高橋愛、人気韓国アイドルの従兄弟が出演するライブへ「家族で応援してるのほっこり」「愛されてるの伝わる」の声
【モデルプレス＝2026/01/20】元モーニング娘。でタレントの高橋愛が19日、自身のInstagramストーリーズを更新。ボーイズグループ・NCT WISH（エヌシーティーウィッシュ）のライブに訪れたことを明かした。
【写真】元モー娘。の従兄弟のNCT WISHメンバー
この日、高橋はNCT WISHのアカウントをメンションし、母親らとライブを満喫するオフショットを投稿した。NCT WISHは1月17日〜18日に東京・国立代々木競技場 第一体育館にてライブツアー『NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH : Our WISH in JAPAN』を開催しており、同公演に訪れた高橋は「最高」とコメント。高橋は同グループのRIKU（リク）と従兄弟であることから「リクがカッコ良すぎた」と綴っている。
この投稿には「アイドル家系なのすごすぎ」「家族で応援してるのほっこり」「お顔似てて親戚なの納得」「リクが愛されてるの伝わる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
