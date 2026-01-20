ありしゃん、杉山絵美／提供画像

【女子旅プレス＝2026/01/20】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のありしゃんが料理家・杉山絵美とともに立ち上げたスイーツブランド「amily（アミリー）」とゴディバのコラボレーション企画「チアフルチョコチップクッキーアソートメント」の再販が決定した。

◆“ありしゃんクッキー”ゴディバとコラボ


“ありしゃんクッキー”の愛称でSNS上でも親しまれている「amily」のクッキー。

ゴディバとのタッグにより生まれた「チアフルチョコチップクッキーアソートメント」は、前回販売を開始したところ即完したことを受け、1月17日より再販することが決まった。

このクッキーアソートメントは、チョコレートを存分に味わえる「ダブルチョコレート」と、ベルギー産のチョコチップを使用した「チョコチップ」の2種を詰め合わせた2枚入りと、そこに「ソルティキャラメル」を加えた3種4枚入りの2タイプ展開で、キュートなオリジナルパッケージでの梱包となりギフト需要にもマッチ。全国の一部ゴディバ店舗・催事場で取り扱う。（女子旅プレス／modelpress編集部）
・対象店舗
ルミネ大宮店
横浜ジョイナス店
イオンレイクタウン店
ルミネエスト新宿
仙台パルコ店
西武池袋本店（ATELIER de GODIVA)
大丸福岡天神店
大丸札幌店
阪急うめだ本店
GODIVA cafe Minatomirai
GODIVA cafe Hibiya

1月17日〜2月14日 松坂屋名古屋店 本館 7階大催事場
3月25日〜3月31日 大丸東京店 1階 MVPスイーツ

