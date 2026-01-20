ヘラヘラ三銃士ありしゃん、立ち上げスイーツブランド×ゴディバとの即完コラボクッキー再販
【女子旅プレス＝2026/01/20】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のありしゃんが料理家・杉山絵美とともに立ち上げたスイーツブランド「amily（アミリー）」とゴディバのコラボレーション企画「チアフルチョコチップクッキーアソートメント」の再販が決定した。
【写真】ヴィーガンスイーツ店「ovgo B.A.K.E.R」ラフォーレ原宿に誕生
“ありしゃんクッキー”の愛称でSNS上でも親しまれている「amily」のクッキー。
ゴディバとのタッグにより生まれた「チアフルチョコチップクッキーアソートメント」は、前回販売を開始したところ即完したことを受け、1月17日より再販することが決まった。
このクッキーアソートメントは、チョコレートを存分に味わえる「ダブルチョコレート」と、ベルギー産のチョコチップを使用した「チョコチップ」の2種を詰め合わせた2枚入りと、そこに「ソルティキャラメル」を加えた3種4枚入りの2タイプ展開で、キュートなオリジナルパッケージでの梱包となりギフト需要にもマッチ。全国の一部ゴディバ店舗・催事場で取り扱う。（女子旅プレス／modelpress編集部）
・対象店舗
ルミネ大宮店
横浜ジョイナス店
イオンレイクタウン店
ルミネエスト新宿
仙台パルコ店
西武池袋本店（ATELIER de GODIVA)
大丸福岡天神店
大丸札幌店
阪急うめだ本店
GODIVA cafe Minatomirai
GODIVA cafe Hibiya
1月17日〜2月14日 松坂屋名古屋店 本館 7階大催事場
3月25日〜3月31日 大丸東京店 1階 MVPスイーツ
【Not Sponsored 記事】
【写真】ヴィーガンスイーツ店「ovgo B.A.K.E.R」ラフォーレ原宿に誕生
◆“ありしゃんクッキー”ゴディバとコラボ
“ありしゃんクッキー”の愛称でSNS上でも親しまれている「amily」のクッキー。
このクッキーアソートメントは、チョコレートを存分に味わえる「ダブルチョコレート」と、ベルギー産のチョコチップを使用した「チョコチップ」の2種を詰め合わせた2枚入りと、そこに「ソルティキャラメル」を加えた3種4枚入りの2タイプ展開で、キュートなオリジナルパッケージでの梱包となりギフト需要にもマッチ。全国の一部ゴディバ店舗・催事場で取り扱う。（女子旅プレス／modelpress編集部）
・対象店舗
ルミネ大宮店
横浜ジョイナス店
イオンレイクタウン店
ルミネエスト新宿
仙台パルコ店
西武池袋本店（ATELIER de GODIVA)
大丸福岡天神店
大丸札幌店
阪急うめだ本店
GODIVA cafe Minatomirai
GODIVA cafe Hibiya
1月17日〜2月14日 松坂屋名古屋店 本館 7階大催事場
3月25日〜3月31日 大丸東京店 1階 MVPスイーツ
【Not Sponsored 記事】