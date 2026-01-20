【マルサンアイ】乳原料不使用、豆乳生まれのバター風味スプレッドを発売

マルサンアイは、豆乳生まれのスプレッド「豆乳ソフト とろけるバター風味150g」を、2026年3月2日から全国で発売する。乳原料を使用しないプラントベースでありながら、バターのようなコクと風味を楽しめる点が特徴だ。内容量は150g、希望小売価格はオープン、賞味期間は180日。

近年、健康志向の高まりやサステナブルな取り組みの広がりを背景に、プラントベースフードへの関心が高まっている。同社は1974年に豆乳製造を開始し、「牛乳でできることは豆乳(植物性素材)でもできる」という開発モットーのもと、2010年に豆乳ヨーグルト「豆乳グルト」を発売。以降、2020年にチーズタイプの「豆乳シュレッド」、翌年に「豆乳スライス」を展開してきた。今回の新商品は、代替品ではなく「おいしさ」を重視したラインアップ拡充の一環として投入する。

「豆乳ソフト とろけるバター風味150g」は、乳原料不使用、通常の有塩バターと比べてコレステロールは95%オフとしている。やわらかくパンに塗りやすいテクスチャーと、やさしい味わいが特徴で、乳アレルギーのある人を含め、幅広い層が利用できる。