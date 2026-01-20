

親鳥チャーシュー・豚ばらチャーシュー（日山精肉店）

岡山県内の食材などを使って、新たに開発された岡山県西部の「新土産」の販売が19日、JR岡山駅で始まりました。

販売が始まった商品は、デニム雑貨「KURASHI＋ki DENIM PRODUCTS（アイムス IMS co.,ltd.）」、クラフトリキュール「リキュール ホイダクラフトカクテルセット（HOIDA CRAFT)」、香ばしいくるみと濃厚キャラメルをサンド「くるみのキャラメルサンド（ウォールウォーレン）」、香ばしい香りと鮮やかな色合い「倉敷本町たかきびそば（冨來屋本舗）」、笠岡のソウルフード「親鳥チャーシュー・豚ばらチャーシュー（日山精肉店）」の5品です。

プロジェクトは、備中県民局とJR西日本グループが、土産品の販路拡大で岡山県西部の事業者を支援しようと企画したものです。パッケージ製作などデザイン経営に基づいた商品開発支援や販売機会を提供することで、魅力的な土産商品の発信を目指します。

「備中の新土産」は、おみやげ街道さんすて岡山とおみやげ街道晴れの国で、2月28日まで販売されます。