『バチェラー』休井美郷が挙式を報告 “高身長”な夫とのウエディング2ショット披露「すごい身長差」「盛大な結婚式、素敵ですね」「おめでとう」
Amazon Prime Videoの恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』シーズン4（2021年）への出演でも注目を集めたモデル・タレントの休井美郷（34）が19日、自身のインスタグラムを更新。「結婚式を挙げさせていただきました」と報告し、“高身長”な夫とのウエディング2ショットを披露した。
【写真】「すごい身長差」「綺麗で可愛い」“高身長”な夫とのウエディング2ショットを披露した休井美郷
休井は、昨年の七夕に結婚。インスタでは「私事で恐縮ではありますが、この度、2025年7月7日に入籍いたしました」「『真実の愛』をやっと見つけることができました」などと、喜びの報告をしていた。
この日の投稿では、挙式・披露宴を行ったことを伝え、ウエディングドレス姿で幸せにじむ記念ショットの数々を披露。身長153センチの休井が夫を見つめる全身ショットからは、夫が“高身長”であることがうかがい知れる。
休井は「これまで出会ってきた人、離れていても見守ってくれた人、そして、隣にいてくれる存在。当たり前だと思っていた日常が、どれほど多くの支えの上に成り立っていたのか。あらためて気づかされた一日でした」と、学びが多かった1日を回顧。
「ここまで歩いてきた道も、これから続いていく道も、どちらも大切にしたいと思えたこと。祝福の言葉や、何気ない一言ひとつひとつが胸に残り、今もまだ、余韻の中にいます。今日からまた、いつもの日常へ。でも、少しだけ景色が違って見えています」と幸せを噛み締めていた。
なお、公開した写真はまだほんの一部だといい、「これから、こだわった会場のこと。デザインから仕上げたドレスのこと。世界観を表現した小物のこと。お色直しや、二次会のこと。少しずつ、日常の投稿と交えながら更新していきます。これから結婚式を迎える花嫁さんの何かヒントになれたら嬉しいです。YouTubeも、近日中にアップ予定です。ぜひご覧下さい」と呼びかけた。
コメント欄には「おめでとうございます」「めちゃくちゃ綺麗で可愛いです 素敵な結婚式に素敵な方達に恵まれてるのが伝わります」「すごい身長差」「リアルプリンセス」「盛大な結婚式、素敵ですね」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
【写真】「すごい身長差」「綺麗で可愛い」“高身長”な夫とのウエディング2ショットを披露した休井美郷
休井は、昨年の七夕に結婚。インスタでは「私事で恐縮ではありますが、この度、2025年7月7日に入籍いたしました」「『真実の愛』をやっと見つけることができました」などと、喜びの報告をしていた。
休井は「これまで出会ってきた人、離れていても見守ってくれた人、そして、隣にいてくれる存在。当たり前だと思っていた日常が、どれほど多くの支えの上に成り立っていたのか。あらためて気づかされた一日でした」と、学びが多かった1日を回顧。
「ここまで歩いてきた道も、これから続いていく道も、どちらも大切にしたいと思えたこと。祝福の言葉や、何気ない一言ひとつひとつが胸に残り、今もまだ、余韻の中にいます。今日からまた、いつもの日常へ。でも、少しだけ景色が違って見えています」と幸せを噛み締めていた。
なお、公開した写真はまだほんの一部だといい、「これから、こだわった会場のこと。デザインから仕上げたドレスのこと。世界観を表現した小物のこと。お色直しや、二次会のこと。少しずつ、日常の投稿と交えながら更新していきます。これから結婚式を迎える花嫁さんの何かヒントになれたら嬉しいです。YouTubeも、近日中にアップ予定です。ぜひご覧下さい」と呼びかけた。
コメント欄には「おめでとうございます」「めちゃくちゃ綺麗で可愛いです 素敵な結婚式に素敵な方達に恵まれてるのが伝わります」「すごい身長差」「リアルプリンセス」「盛大な結婚式、素敵ですね」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。