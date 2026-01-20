2児の母・柳原可奈子、娘たちのリクエストで“チーズフォンデュ”堪能 仲むつまじい親子3ショットに反響「幸せが溢れてる」「今日も楽しそうな食卓ですね」
2児の母でタレントの柳原可奈子（39）が、20日までに自身のインスタグラムを更新。娘たちのリクエストでチーズフォンデュを楽しむ、仲むつまじい親子ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「幸せが溢れてる」2人の娘たちと“チーズフォンデュ”を堪能する柳原可奈子
投稿では「次女から『チーズフォンデュしたい』とリクエスト」と書き出し、「どうやらお友達から教えてもらったみたい!!」と説明。チーズ好きの長女もウインナーやパンをたくさん食べたことを明かし、「ホットプレートで焼きそばも作ってお腹いっぱい晩ごはんでした〜」とつづった。
写真には、エプロン姿の柳原が娘たちと並び、チーズフォンデュを囲みながら笑顔を見せる様子や、一緒に調理を楽しむ姿が収められている。次女のリクエストに応えながら、長女と手をつなぐ場面もあり、自然体のやりとりが印象的だ。
コメント欄には「いつもいつも思うけど幸せが溢れてる」「見てるだけで幸せ感じられます」「一緒に作りながらのお食事!!美味しさと楽しみも一緒にいただきますだね」「家族でチーズフォンデュ良いねぇ〜楽しそうだね」「次女ちゃんホッペがママさんに似ているような 楽しい食事いつも癒されます」「今日も楽しそうな食卓ですね」など、親子の温かな時間に癒やされるという声が多数寄せられている。
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子長女、22年11月に第2子次女を出産。長女は、脳性まひであることを公表している。
