Ý¯ºä46¤Î¾¾ÅÄÎ¤Æà¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÝ¯ºä46¡¦¾¾ÅÄÎ¤Æà£±st¼Ì¿¿½¸¡Ø ¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡Ù¡×¤Î´©¹Ô¤òµÇ°¤·¡¢²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÇ°¤¹¤Ù¤½é¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤È¥í¥È¥ë¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¼«Á³¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Î¥È¥é¥à¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡ÄÁÇ¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÉ½¾ð¤ÇÎ¹¤ò³Ú¤·¤à¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿£±ºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
à¤¹¤´¤¯¤¹¤´¤¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿§¤ó¤Ê¾Ð´é¤Î¡¢¤¤¤Ä¤â³§¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¾Ð´é¤Î»ä¤âÌÞÏÀ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤Î¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤»ä¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¹þ¤á¤¿°¦¤ä¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÊõÊª¤ÇÂçÀÚ¤Ê°ìºý¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤ÈºîÉÊ¤ò¼ê¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢à¤¨¡Á¤É¤ì¤«¤Ê¡Áá¤È¡¢Î¹¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ë¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¾¾ÅÄ¤µ¤ó¡£
àËÜÅö¤Ë¥«¥á¥é¤ò°Õ¼±¤»¤º¡¢¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤¯¤Æ¡Äá¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ËÒ¾ì¤ÇÍÓ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë£±Ëç¡£à¤³¤ÎÉ½¾ð¤¬¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤êÌµ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¼Ì¿¿½¸¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤É½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Î¼«Ê¬¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤Ã¤´¤¯¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î£±Ëç¤Ç¤¹á¤È¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
ÍÓ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢à»ä¤¿¤Á¤¬(ÍÓ¤Ë)¶á¤Å¤¤¤¿¤éÁ´°÷¤¬¤º¤Ã¤È¤³¤Ã¤Á¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¶á¤Å¤¤¤Æ¤âÉÝ¤¬¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤¿¤ê¤â¤»¤º¡¢¥¨¥µ¤ò¤¢¤²¤ë¤Î¤âºÇ½é¤ÏÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤¹¤´¤¯°¦¤ª¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¡£Í¥¤·¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡Äá¤È¡¢¡ÖÍÓ¥È¡¼¥¯¡×¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¾¾ÅÄ¤µ¤ó¡£
ÍÓ¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ëà°ì½ï¤ËÌÄ¤¥Þ¥Í¤·¤¿¤ê¤È¤«¤·¤ÆÍÓ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢ÂçÀª¤ÎÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤ÇÍÓ¤ÎÌÄ¤¥Þ¥Í¤âÆ²¡¹ÈäÏª¡£àÍÓ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï(ÌÄ¤¥Þ¥Í)¤Ë°ú¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡Ö¤¨¤Ã¡©¤¨¤Ã¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÍÓ¤µ¤óÃ£¤Î¤³¤È¤âµ¤¤Þ¤º¤¯¤µ¤»¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ëá¤ÈÏÃ¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸¤Î»£±ÆÃæ¤Ë26ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¾¾ÅÄ¤µ¤ó¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Êà¤Þ¤Ä¤ê¤Á¤ã¤óá¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤Ï°ìÅ¾¡¢£±£¸£°ÅÙ°Û¤Ê¤ë¡¢¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤ä½é¤á¤Æ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¡£
à¼Ì¿¿½¸¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Âç¿Í¤Ê¥«¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢É½¾ð¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤³¤¦¤¤¤¦É½¾ð¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¡Ë³§¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤«¤é»ä¤Î¤³¤È¤ò¸«¤ë¤È¤¤Ë¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÉý¤¬¹¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë´üÂÔ¤ò»ý¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢à¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È»ä¤ÏÆüËÜ¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Äá¤È°ì¸À¡£
à¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ËÂç»ö¤ÊÉ¬¼ûÉÊ¤òÍÂ¤±¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¡¢ÍÂ¤±¤Æ¤¿»ä¤â°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬²ÙÊª¤òÁ´ÉôÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤èá¤È¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æ¡¢à»ä¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê²È¤Î¸°¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä(Ê¶¼º¤·¤¿¤Î¤¬)ºÇ½ªÆü¤ÎÌë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤º¡¢¤ª¤¦¤Á¤Î¸°¤ò¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡££±½µ´Ö¸å¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬¼«Ê¢¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡Ä¸°¤òÆüËÜ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤È¤«Ìµ»ö¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿á¤È¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼«¿È¤ÇºÎÅÀ¤¹¤ë¤È¡©¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢à¤ª¡ª¤½¤Î¼ÁÌä¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¤¯¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·Ê¹¤«¤ì¤¿¤éÀäÂÐ¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡ª¡Ø¾Ð´éËþ³«¤Îº×Åµ(ÅÀ)¡Ù¤Ç¤¹¡ªá¤È¸µµ¤¤Ë²óÅú¡£à¾Ð´éËþ³«¡£¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¾Ð´é¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤«¤±¤Æ¡£¤½¤·¤ÆÝ¯ºä¤Ê¤Î¤Ç¡ÖËþ³«¡×¤Ë¤·¤Æ¡¢º×Åµ¡ÊÅÀ¡Ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿á¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
【担当:芸能情報ステーション】
