º£±Ê¾ºÂÀ¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ë¡×¡¡¥«¥Ö¥¹3Ç¯ÌÜ¤ÎÊúÉé¡¢¹âÃÎ¤ÇÎý½¬
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤¬20Æü¡¢¹âÃÎ»Ô¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼3Ç¯ÌÜ¤Ë¸þ¤±¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Íê¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï½é¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç2»î¹ç¤ËÅê¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·×3ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¶ì¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÂÌÌÜ¡£¿´¤âÂÎ¤â¶¯²½¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï5·î¤Ëº¸µÓ¤òÉé½ý¤·¤Æ°Ê¹ß¡ÖÂÎ¤Îº¸±¦¤Ç¤æ¤¬¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£15¾¡¤òµó¤²¤¿°ìºòÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ê°ÂÄê¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÌá¤¹¤Ù¤¯¡¢¥ª¥Õ¤Ï²¼È¾¿È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï²°Æâ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÊÑ²½µå¤ò¸ò¤¨¤Æ29µå¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÅê¤¸¡Ö¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£