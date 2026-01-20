「ねこが乗ってきて顔を埋めて寝た」



【写真】スヤァ…顔をうずめ、寝落ちした猫さん

ママさんの上に乗って撫でてもらっているうちにそのまま寝入ってしまう猫さんの動画が「X」で人気を集めました。ママさんのお腹に顔を埋め、クリームパンのような前足をぎゅっ、とその腰にまきつけて眠る姿はまるで小さな子どものようです。



動画を投稿したのは「あんこともなか 充電ねこ」（@cat_anko3）さん（以下、飼い主さん）です。その愛らしさにたくさんの人が魅了され、記事執筆時点で「9.1万件」もの「いいね」がつきました。



「めっちゃかわいい〜！！ 顔うずめるのかわいい笑 安心しきってる笑」

「ママ〜って言ってるみたい」

「どちらも幸せ」



ママさんに抱っこされて眠ってしまった猫さんのお名まえは「あんこ」くんといい6歳のアメリカンショートヘアの男の子です。あんこくんは2歳になる立ち耳スコティッシュフォールドの「もなか」くんとともに暮らしています。



撮影時のことを飼い主さんにお聞きしました。



甘えん坊な性格

――この時は何かあったのでしょうか？



特に何もないのですが甘えん坊な性格なのと寒かったからかもしれません。



――本当に愛おしい存在ですね。



おっしゃる通りで、とても愛おしく感じました。抱きつくようにして眠ってしまった姿を見て、「こんなに信頼してくれているんだな」と胸が温かくなりました。



――この後は？



起こさないよう、しばらくそのまま一緒に過ごしていました。



どのくらい眠っていた？

あんこくんはどのくらいの間こうやって眠っていましたか、とお聞きすると、「10分ぐらいでしょうか」とのことで、さらに「姿勢を変えてまた寝ていました（笑）」と飼い主さんは話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）