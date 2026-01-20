【元日発売→値下げ！】ユニクロコラボライン＜人気復刻ダウン＞が只今プライスダウン「お値段が…と思っていたら！」「シンプルなのにとにかくカッコいい」「軽い、暖かい、可愛いが揃ってる」
今や私たちのワードローブに欠かせない存在となったユニクロ。その豊富なラインナップから、話題の新商品や見逃せないお値下げ品をご紹介！※商品価格は1月20日現在
* * * * * * *
人気コラボラインが復刻！
今回、ご紹介したいのはズバリ＜+J＞ラインの「ダウンボリュームジャケット」です。
毎シーズン、多種多彩なアウターが販売されるユニクロ。なかでも機能性の高さとデザインで話題の商品がこのダウンなんです。
さっそく「ダウンボリュームジャケット」について、ユニクロのホームページの商品紹介を見てみます。すると…
＜小雨程度の水をはじく撥水加工。*生地表面に撥水剤を固着させているため、撥水効果が長持ちします。加工は永久的ではありません＞
＜裾を絞ればコクーンシルエットが楽しめる＞
＜上品な光沢のあるサテンポリエステル素材。フィルパワー750以上*のプレミアムダウンで暖かい。*IDFB法による測定値＞
といった紹介が。
あらためてユニクロ＜+J＞は世界的デザイナー、ジル・サンダーがクリエイティブ・ディレクターとして参加したコラボレーションライン。ミニマルで構築的なデザインと実用性を両立させたコレクションは、高い人気を誇っています。
その＜+J＞ラインから過去に人気を博したアイテムが復刻されるとアナウンスがあったのは昨年12月。既に人気獲得済みのアイテムですから、その確かさは間違いない。
そして実際に復刻アイテムが発売されたのは1月1日のことでした。
レビューに集まった声
続いてユニクロ公式オンラインストアに寄せられた口コミを調べてみます。すると…。
写真：ユニクロ公式ホームページより
「軽い、暖かい、可愛いが揃ってて毎日着ています！ 」
「ほどよいダウンの量なのでベイマックス感無し。ストンと落ちてお尻が隠れて絶妙な長さ」
「値下がり早すぎ！」
「復刻版ということで人気があるのかなと思い、気になっていました。でもお値段が… そしたら値下がりになってました！ 」
「人気コラボが復刻ということで発売日に購入予定でしたが、UNIQLOにしてはお値段張るなぁと…そしたらまさかの値下げ！」
「シンプルなのにとにかく見た目がかっこよくて暖かく、ボリュームはあるのに太って見えず！」
「前回買い逃してしまったので、今回購入出来たのがとても嬉しいです。形も生地のハリ感もとてもエレガントだと思います」
などなど。こちらもまさに絶賛の嵐。
現在値下げ中
とにかく購入した方から賞賛の声多数。
そのユニクロの「ダウンボリュームジャケット」は今現在値下げされて14,900円にて販売されています。
これから寒波がやってくるタイミングに、高機能＆ハイデザインのダウンが1.5万円以下ということで、これは絶対に見逃せない…。
カラーは＜ブラック＞＜オフホワイト＞＜ネイビー＞の３色、サイズはXSからXXLまでの６種（オンライン限定を含む）。
この冬、しっかり活躍してくれそうなユニクロのダウンボリュームジャケット。ぜひワードローブに取り入れてみてくださいね。
