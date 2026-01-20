àHANAáÍîÁª¤«¤é1Ç¯¡Ö¥×¡¼¥ë¤ËÂç¤Î»ú¡×¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹²Î¼ê¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ó¤Ê¶á¤¯¤Ç¡×¡ÖÅù¿ÈÂç¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×

¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡¢11Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎàÁÇ´éá¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Õ¤ß¤Î 'favorite song'¡¡Bhind The Scene Photos¡×¤ÈÅº¤¨¡¢MV»£±ÆÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ïà¤Õ¤ß¤Îá¡£Éô²°¤Î¥»¥Ã¥È¤ÇÂç¤¤Ê¤¯¤Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Èµº¤ì¤ë»Ñ¤ä¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Õ¤ß¤Î¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHANA¡×¤ÎºÇ½ªÁª¹Í¤ÇÀË¤·¤¯¤â¥°¥ë¡¼¥×Æþ¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¼çºË¤¹¤ë¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖNO LABEL ARTISTS¡×¤ÎÂè1ÃÆ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥×¡¼¥ë¤ËÂç¤Î»ú²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÅù¿ÈÂç¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Ã¤´¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ã¤Æ´¶³´¿¼¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¶á¤¯¤Ç»£±ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿!¡×¡Ö¸µµ¤½Ð¤ë!¡×¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤È¸ý¤º¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤è¡¼!¡×¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£