【台風情報】台風1号(ノケーン)のこのあとの勢力と進路を詳しく あさってには熱帯低気圧になる見込み 日本方面には向かわずか 最大瞬間風速は？ 全国の天気を画像で 気象庁
■台風1号(ノケーン)
2026年1月20日12時45分発表 気象庁
20日12時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯18度05分 (18.1度)
東経129度40分 (129.7度)
進行方向、速さ 東北東 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1000 hPa
最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 北西側 330 km (180 NM)
南東側 220 km (120 NM)
21日0時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯16度55分 (16.9度)
東経131度35分 (131.6度)
進行方向、速さ 東南東 20 km/h (11 kt)
中心気圧 1000 hPa
最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 85 km (45 NM)
21日12時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯15度50分 (15.8度)
東経132度50分 (132.8度)
進行方向、速さ 南東 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1000 hPa
最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 120 km (65 NM)
22日9時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯12度20分 (12.3度)
東経132度55分 (132.9度)
進行方向、速さ 南 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1006 hPa
予報円の半径 210 km (115 NM)
■全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2412101?display=1