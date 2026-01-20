TUY

■台風1号(ノケーン)

2026年1月20日12時45分発表　気象庁

20日12時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯18度05分 (18.1度)
東経129度40分 (129.7度)
進行方向、速さ    東北東 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1000 hPa
最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    北西側 330 km (180 NM)
南東側 220 km (120 NM)

21日0時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯16度55分 (16.9度)
東経131度35分 (131.6度)
進行方向、速さ    東南東 20 km/h (11 kt)
中心気圧    1000 hPa
最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    85 km (45 NM)

21日12時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯15度50分 (15.8度)
東経132度50分 (132.8度)
進行方向、速さ    南東 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1000 hPa
最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    120 km (65 NM)

22日9時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯12度20分 (12.3度)
東経132度55分 (132.9度)
進行方向、速さ    南 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1006 hPa
予報円の半径    210 km (115 NM)

