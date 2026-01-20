¡ÖÉþ¡¢Èï¤Ã¤Æ¤¿¡Ä¡×à¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¥Ú¥¢¥³¡¼¥Çá¸µAKBÌîÏ¤²ÂÂå¤Î2S¤Ë¡Ö¥¹¥´¥¤¶öÁ³¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö±×¡¹²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î´¨¤á¡¡¸íËâ²½¤¹¤Ë¤Ï¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿£÷¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¤ÎÌîÏ¤²ÂÂå¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Îà¥Ú¥¢¥³¡¼¥Çá2£Ó¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌîÏ¤¤ÏÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹îÅµ¤È¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Ãã¿§¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò±©¿¥¤ê¡¢¹õ¿§¤Î¥º¥Ü¥ó¤ä¹õ¿§¥¤¥ó¥Ê¡¼¤¬à¤ª¤½¤í¤¤á¤ÎÉþÁõ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î´é´¨¤á¡¡¸íËâ²½¤¹¤Ë¤Ï¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿w¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¶¶¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Öº£Æü¤Ï¥é¥¸¥ª¤Î¼ýÏ¿¡£ÌîÏ¤²ÂÂå¤Á¤ã¤ó¤È¡£Éþ¡¢Èï¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ª¤½¤í¡×¡ÖÀ¨¤¤¤Ã¡ª¡×¡Ö¹îÅµ¤µ¤ó¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ªÂ·¤¤¥³¡¼¥Ç¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¹¥´¥¤¶öÁ³¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö2¿Í¶¦¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÌîÏ¤²ÂÂå¤Á¤ã¤ó±×¡¹²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£