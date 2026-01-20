2028年日本オープン開催コースが決定 “水の魔術師”小林光昭氏設計の阿山CC
日本ゴルフ協会（JGA）は20日、2028年度の「日本オープン」開催コースを、三重県伊賀市の阿山カンツリー倶楽部に決定したと発表した。同コースでの日本オープン開催は、これが初めてとなる。
≪写真≫一体なぜ？ 日本OP覇者のパターが年代物だった
阿山カンツリー倶楽部は1992年に開場。“水の魔術師”とも称される設計家・小林光昭氏が手がけた18ホールは、大小8つの池を配したレイアウトが特徴で、フェアウェイと水面が同じレベルで続くホールや、戦略性の高いバンカー群など、景観美と難度を併せ持つ丘陵コースとして知られている。2012年4月には、プロゴルファーで日本プロゴルフ協会第9代会長を務めた松井功氏が理事長に就任。数ホールの改修を行い、コースは美しさと戦略性をさらに高めてきた。2028年の日本オープン開催に向けては、ナショナルオープン仕様への本格的な改造計画もすでに始動しているという。2026年の日本オープンはタラオカントリークラブ 西コース（滋賀県）で開催。来年は房総カントリークラブ房総ゴルフ場（千葉県）で行われる。
