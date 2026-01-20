NHK『The Covers』スペシャル1・29放送 デビュー40周年の徳永英明と贈る「80年代を彩る歌姫特集」
NHKの音楽番組『The Covers』の29日放送回は「カバーズ・スペシャル」として、デビュー40周年を迎える徳永英明（※「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記）を迎え、「80年代を彩る歌姫」の名曲を特集する。
【番組カット】素敵な表情！徳永英明とMAZZEL・KAIRYUの2ショット
番組では、1986年に「レイニー ブルー」でデビュー以来、数々のヒットナンバーを放つとともに、時代に刻まれる名曲を歌い継いできた徳永と、80年代の歌姫や名曲の魅力に迫る。MCはリリー・フランキーと上白石萌歌。語りは堂本光一が務める。
徳永はデビュー以来、数多くのヒット曲を歌い、名曲を手がけるシンガー・ソングライターであるとともに、日本のカバー文化をけん引してきた。アニバーサリーイヤーとなる今年は、『VOCALIST 6』以来11年ぶりとなる新たなカバーアルバム『COVERS』を21日にリリースする。同作から、デビューした80年代の歌姫の名曲として、“花の82年デビュー組”の中森明菜「飾りじゃないのよ涙は」、アジアの歌姫・テレサ・テンの「つぐない」を披露する。
また、徳永を敬愛する新世代ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのKAIRYUが、ソロで番組初出演。徳永のカバーを聴いて原曲を知り、カバーの魅力に引かれたというKAIRYUは、俳優・歌手として80年代の音楽シーンに新たな旋風を巻き起こした薬師丸ひろ子の名曲「セーラー服と機関銃」を披露。40年以上の時を超え、次世代へと歌い継ぐ。
さらに、同番組のご意見番ともいえる星屑スキャットは、85年に歌手デビューし、俳優としても数々のドラマ・映画で主演を務めた中山美穂さんの「人魚姫 mermaid」を披露。中山さんは19年に『カバーズフェス』にも出演し、25年ぶりのNHKホール登場を果たした。リリー・フランキーとミッツ・マングローブはそんな中山さんとの交流についても語る。
そのほか、番組13年間で披露された「80年代歌姫・カバーセレクション」も放送予定。テレビの音楽番組が隆盛を極めた80年代は、70年代から続く歌謡曲と女性アイドルの名曲が同時にヒットチャートをにぎわせた“歌姫黄金時代”。この時代にデビューした徳永と、徳永から多くの名曲を学んだというKAIRYU、昭和歌謡やアイドルに造詣の深い星屑スキャットとともに、この時代の名曲の魅力をひも解く。
■放送予定
1月29日（木） 午後10：00〜10：45 ＜NHK総合＞
