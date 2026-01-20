田村淳、冠ラジオで“AI音声”によるニュース読み上げ「精度が高く違和感なし」
文化放送『田村淳のNewsCLUB』（毎週土曜 正午）では、2月7日、14日、21日の放送において、最新のAI技術を活用した音声放送および動画配信を実施。EmbodyMeが開発するAIアバター映像生成サービス「DigiSelf」の技術を活用し、パーソナリティーを務める田村淳の声を再現した「AI音声」によるニュース読み上げに加え、不在の砂山圭大郎アナ本人を再現した「AIアバター」が動画に登場する。
アナウンサー不在をカバーするだけでなく、AIとラジオの新たな可能性を探る試験的な試みとして、リスナーに番組の新しい楽しみ方を提案する。
■放送・配信内容詳細
◎2月7日（土）：田村淳AI音声展開
番組内のニュースコーナーにおいて、田村淳の声を忠実に再現したAI音声が1週間のトピックスを読み上げ。放送だけでなく、PodcastやYouTube（音声のみ）でも配信する。
◎2月14日（土）・21日（土）：砂山アナAI音声＆AIアバター展開
砂山アナの不在期間中、本人の声を再現したAI音声が1週間のトピックスを読み上げ。さらにYouTube配信では、砂山アナの姿を再現した「AIアバター」が動画で登場し、最新技術の「AI砂山アナ」が情報を届ける。
■田村淳
AIがここまで進んできていることに驚きです。精度が高く違和感なし、「淳」が喋っている…。アナウンサーの仕事をやってみたかった夢をAIが叶えてくれました。この先のオレの仕事、ラクになりそうです。動画の「AI砂ちゃん（砂山アナ）」もリアルすぎて本物との違いが分からないくらい！当日のオンエア、見て聴いたらミラノで砂ちゃん、焦るのでは！
