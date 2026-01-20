綾戸智恵　※2012年撮影　（C）ORICON NewS inc.

　ジャズシンガーの綾戸智恵（68）が19日、自身のインスタグラムを更新。ビーフシチューがメインの手作りごはんを披露した。

【写真】「美味しそうですね」“健康を意識した”手作りビーフシチューが並ぶ食卓ショット披露の綾戸智恵

　綾戸は「ビーフシチューと洋風茶碗蒸しとキャベツサラダトマトドレッシングとパン」とこの日のメニューを紹介し、彩り鮮やかな食卓の写真をアップ。

　「ほろほろで美味しい」というビーフシチューには、スネ肉を使用。「実はなるべく脂肪を取り除きたいので煮込んで一度冷蔵庫に入れて、上に固まった油を除いてから火を入れ直して食べます」と健康管理を意識した工夫が施されていることを明かし、その工程を写真を添えて紹介した。

　この投稿に対し、ファンからは「美味しそうですね」「元気で長生きするためにはとっても大切な事ですよね 素晴らしい」とのコメントが寄せられている。