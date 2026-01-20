「GENERATIONS」元メンバーの関口メンディー（34）が、18日放送の日本テレビ系「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）に出演。今後の目標について語った。

メンディーは24年6月に「LDH」を退所し、独立して個人で活動することを発表。満島真之介が「グループでやってきたけど、今1人でアーティストとしてやり始めてどうなの？どこに向かって行くんだろうってめっちゃ気になってるんだよね」と尋ねた。

メンディーは「ちょっと話してもいいですか」と真面目なトーンになり「自分のこの見た目とか、ルーツを生かせる場所って日本だけじゃないなって思って。音楽もどちらかというと、海外に向けて作ってたりもするんですよね。全編英語で歌ったりとかしてるんです」と現在の活動について語った。

そして「本当に大きな夢なんですけど、最終的な目標としては海外のスーパーボウルって大きなイベントあるじゃないですか。そこに日本人初アーティストとして立ちたい。夢ですね」と米プロフットボールNFLの王座決定戦、スーパーボウルで行われるハーフタイムショーに出演したいと目標を口にした。

メンディーは「せっかくなので、そこを目指しつつ新しい旅が始まって、事務所を飛び出して出てきているので、何かしらの結果を出して、頑張ってますって示したいっていうのがあるので、そういった意味でもグラミー賞獲りたいと思っています」ともきっぱり。

さらに「次のグラミー賞、本当に運良く周りの人の繋がりで見に行けることになって、見に行って“自分がここに立つんだ”っていうのをちゃんとイメージできるようにしたいなって」と現地で鑑賞することも明かし「次のスーパーボウルも見に行けそうなんです。口に出して言ってると、どんどん近くなってくる感じがするというか」と生で見て、目標を現実に近づけたいと語った。