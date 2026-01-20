社会学者で日大危機管理学部教授の西田亮介氏が19日、TOKYO MX報道番組「堀潤Live Junction」（月〜金曜午後8時）に生出演。2月8日投開票の衆院選について、各党からの発信の見方について語った。

MCの元NHKアナウンサーでジャーナリストの堀潤氏が「選挙戦術の特に発信面ですよね。各政党これからいろんな論調で社会に対して投げかけますよね。私たち受け手側としてどういう目線で各党の発信戦略を見ておけばいいんでしょうか？」と聞いた。

すると西田氏は「これは簡単です。僕、いつも申し上げてることなんですけど、政治家はうそつきなんですね…だからうそつきの人たちをどうやって見るかということをよく考えてってことだと思いますね」と語った。

そして堀氏が「うそつきを見破るまず第1歩として、どこに足掛けておけばいいですか？」と質問。西田氏は「いやー、笑顔の人怪しいですよね」と答え、笑顔を見せた。すると堀氏は笑い、「僕はね、それ大事だと思います」と話した。

続けて西田氏は「耳当たりのいい意見はすべて怪しい。なにかマイナス要因ないか、リスクないか。疑ってみる目線持った方がいいんじゃないですか？ 批判的思考っていう意味で」と伝えた。

さらに元TBSアナウンサーでエッセイストの小島慶子氏は「どういう風にふるまっているかで判断しちゃいけないんだと思うんですね。人気投票じゃないんで。何を言ってるかとか、前に言ったことと今やってることが、ちゃんと一致してるかっていうところで判断しなくちゃいけなくて。笑顔もそうですけど、見た感じ何かやってくれそうとか、他の人より絵になる首相とか。そういう理由で推してはいけないですね。だって自分の生活掛かってますもんね」と語った。

そして西田氏は「すてきな動画に気をつけろとだけ申し上げておきます。今だとすてきな動画に気をつけろ。すべてのすてきな動画に気をつけよう」と強調した。