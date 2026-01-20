渡辺美奈代、自家製ゆずジャム使った手作りスイーツ披露 「お店で売ってるみたい」「こんがり焼けてて美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/01/20】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が1月20日、自身のInstagramを更新。自家製のジャムを使った手作りスイーツを公開した。
【写真】56歳元おニャン子「全部手作りですごい」自家製ジャム使用したゆずマフィン
渡辺は「自家製のゆずジャムでスイーツ作り」とつづり、スイーツ作りの様子を投稿。鮮やかなオレンジ色の自家製のゆずジャムなどの材料やボウルで混ぜる工程などを紹介した。完成した小さなカップケーキ型のスイーツは、均一に焼き色がついた美しい仕上がりとなっている。
この投稿は「お店で売ってるみたい」「絶対美味しい」「見ているだけで幸せな気持ちになる」「こんがり焼けてて美味しそう」「料理上手で憧れる」「全部手作りですごい」と反響を呼んでいる。
渡辺は1996年に実業家の昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
◆渡辺美奈代、自家製ゆずジャム使った手作りスイーツ披露
◆渡辺美奈代の投稿に「お店で売ってるみたい」と反響
