銀シャリ鰻、手術報告 術後写真も公開「麻酔で朦朧としてる中の渾身の自撮り」
【モデルプレス＝2026/01/20】お笑いコンビ・銀シャリの鰻和弘が20日、自身のInstagramを更新。声帯ポリープの手術を受けたことを報告し、反響が寄せられている。
【写真】42歳吉本芸人「麻酔で朦朧としてる」酸素マスク着けた術後ショット
鰻は「先日声帯ポリープ手術しました」と報告し、症状について「声帯2本とも結節（こぶ）の片方の上にポリープ出来てました。簡単に言うと、こぶの上にこぶです。なかなか珍しい鏡餅みたいになってました」と回顧した。
投稿では、「麻酔で朦朧としてる中の渾身の自撮り」と酸素マスクを着用して横たわる術後の姿も公開。「3日間入院。手術後からは完全沈黙。会話は筆談。退院後も完全沈黙。喋ると傷口が悪化するのでひたすら我慢。しかし、家に帰ると自然と声を出してしまいそうになる。慣れた環境は危ない…。30分後、家を出た」と退院後にバイクで神社に向かったことを記している。
この投稿に、ファンからは「手術お疲れ様でした」「ゆっくり休んでくださいね」「沈黙は大変そうですがお大事に」「無事に終わって良かったです」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
