◆大相撲初場所１０日目（２０日・両国国技館）

横綱・大の里（二所ノ関）が１０日目の熱海富士戦に出場することが確実になった。午後２時半頃に西の支度部屋に来場した。８日目の伯乃富士戦で敗れ先場所休場の原因となった左肩を気にするそぶりをみせた。９日目の若元春戦でも左が使えずに完敗するなど出場が心配されていた。

午前中に師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）が出場について問われると「その方向で」と答えた。同親方は「ここ３日間、力が抜けているように見えるから、また修正してという感じじゃないかな？」と話し、会場を後にした。

先場所は１３日目の安青錦戦の立ち合いで左肩を痛めた。千秋楽を左肩鎖関節脱臼の診断書を出して休場。１２月の冬巡業も休み、部屋でのリハビリに充てた。今場所は、先場所までの圧倒するような相撲はみせられていなかった。

◇大の里 泰輝（おおのさと・だいき）本名は中村泰輝。２０００年６月７日、石川・津幡町生まれ。小１から相撲を始め、新潟・能生（のう）中、同・海洋高を経て日体大。２年連続でアマチュア横綱に輝いた。二所ノ関部屋に入門し、一昨年夏場所で幕下１０枚目格付け出しデビュー。昨年夏場所で最速となる初土俵から所要７場所でのＶ。秋場所後には昭和以降で最速となる所要９場所で大関昇進。今年の夏場所後には最速の所要１３場所で横綱昇進。得意は突き、押し、右四つ、寄り。１９２センチ、１８８キロ。通算１７０勝５４敗。家族は両親と妹。プロ野球では阪神、サッカーではＪ１鹿島を応援している。