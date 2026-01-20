野党側は、高市総理が消費減税について検討を加速すると発言したことに対し「なぜ今言うのか」と批判を強めています。

（政治部・野中記者）「新党の『中道改革連合』にとっては消費減税を政策の柱にすえたばかりでの発言で、批判しながら財源の違いなどを訴えていく考えです」

（立憲・野田代表）「去年決断してればね。レジの（改修）問題とかも含めてもっと早く実行できたはずです。消費税に関する発言ぶれ過ぎてますね」

（国民・玉木代表）「検討、検討というのは（これまで自民党はいろいろ検討して）何もしないということも多かったんでね。本気なら今すぐ解散やめて通常国会を開いて、議論を始めたらいいんですよ」

国民民主党の玉木代表は実現できたとしても再来年以降で物価高対策としては全く役に立たないと批判しました。

与野党ともに消費減税を掲げることで現実味は帯びる一方で、実行性や財源をめぐっては各党に意見の隔たりがあり、選挙戦でもそれぞれ問われることになります。

一方、新党「中道」はまもなく入党手続きをしめきります。

合流しない議員は少数にとどまる見込みで数の上では自民党に迫る勢いですが、新たな受け皿となりうるかは未知数です。（ANNニュース）