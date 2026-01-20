悪循環から一振りで覚醒、伸びしろ十分「亀井２世」…ドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）＝中大

［Ｇルーキーズ２０２６］

東都大学リーグで２５人目、中大では巨人の亀井外野守備兼走塁コーチ以来２１年ぶりとなる通算１００安打を記録した。

大学ラストイヤーに急成長し、４年春、秋で３２安打を量産した打撃は伸びしろ十分だ。

広角に打ち分ける技術が持ち味で、１年春にいきなり打率３割２分７厘と上々のデビュー。ただ、その後は厳しい内角攻めを受け、壁にぶつかる。引っ張って打とうとすればするほど、打撃は崩れた。悪循環から抜け出すきっかけは、４年春の開幕前に行った鹿児島キャンプでの「今も忘れない」という一振りにあった。

「あっ、ごめん」。昼の特打のさなか、打撃投手が思わず謝る制球ミスの内角球だった。体すれすれの球にとっさにバットを出すと、打球は右翼ポール際の最深部に到達。後ろで見ていた清水達也監督が「それだよ！」と叫んだ。巨人の阿部監督や亀井コーチらも指導した指揮官の目には、無意識で内角球を打ち返したスイングが、先輩たちに共通する「力みのない、理想的なもの」に映った。

両手に残ったその感触を自分のものとしたことで、目の前の霧が晴れたように道が開けた。４年春に久々に打率を３割台に乗せ、秋には「人生初」の１試合５安打を放つなどして首位打者を獲得。通算９８安打で迎えた大学最終戦は重圧のかかる中で２安打を放ち、大台に乗せる勝負強さも発揮した。

「キャンプでのあの１球があったから今がある」と皆川。巨人スカウト陣は、対戦相手のマークが厳しくなり、多くのドラフト候補が苦戦する最終学年に成績を伸ばしたことも評価する。走攻守三拍子がそろい、「亀井２世」の呼び声も高い左打者が、外野の定位置争いに挑む。（田原遼）

憧れの兄の分まで頑張る

プロへの挑戦は自分一人だけのものではない。社会人の東京ガスでプロを目指していた４歳上の兄、喬涼（きょうすけ）さんが昨季限りで現役を引退。憧れの存在で、後を追うように高校、大学と同じ道に進んだだけに「兄の分までプロで頑張る」と誓う。

◆みなかわ・がくと＝群馬県出身。前橋育英高３年時には主将として夏の甲子園に出場。東都大学リーグでは４年春に３割６分６厘、秋に４割４分７厘の高打率を残した。１メートル８２、８８キロ。右投げ左打ち。背番号３９。