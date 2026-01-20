ブラック

エレコム株式会社は1月20日（火）、巻き取り式のUSB Type-Cケーブルを備えたモバイルバッテリー「DE-C79-10000」を発売した。ブラック（BK）とシルバー（SV）の2色をラインアップしており、いずれも直販価格は6,280円。

最大出力30W・容量10,000mAhのモバイルバッテリー。本体に一体化した長さ約65cmのUSB Type-Cケーブルは“巻取り式”となっており、必要な分を引き出して機器を充電できるとしている。USB PDおよびPPS規格に対応している。

搭載ポートはUSB Type-C×1とUSB Type-A×1の計2ポート。備え付けのUSB Type-Cケーブル、またはUSB Type-Cポートでの単独充電時に、最大出力の30Wで充電できる。

USB Type-Aポートの単独使用時は最大22.5W出力、複数系統の同時出力時は、合計最大15Wを分配して充電する。

パススルー充電に対応しており、モバイルバッテリー本体の充電をしながら、接続機器への充電が可能としている。

シルバー

イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電する低電流モード、接続機器を見分けて最適な充電を行う“おまかせ充電”に対応する。これはUSB Type-Aポートに限定する機能。

本体温度の上昇を監視、制御するThermal Protectionを搭載。

また電気用品安全法（PSE）の技術基準を満たしているほか、機内持ち込みも可能。一般社団法人JBRCの回収対象製品となっている。

外形寸法は約66×34×89.5mmで、最大面をクレジットカードと同寸とした。重量は約250g。

エレコムは同じく巻き取り式のUSB Type-Cケーブルを一体化したモバイルバッテリーを1月に発売したが、本モデルはキャリーケース風のデザインを採用しており、「持ち歩くだけで気分が上がるかわいらしさも魅力」としている。