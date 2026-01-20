深澤辰哉タンクトップ×パーカーの肩チラ姿や笑顔で手を振る美麗ショットに「破壊力エグい」「ちょっとチャラめが最高」の声！ドームツアーステージショット公開
Snow Manの深澤辰哉が自身のInstagramで5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』の完走を報告。ステージショットを公開した。
【写真】深澤辰哉のタンクトップ×パーカーの肩チラ姿などSnow Manドームツアーショット①～⑤
■渡辺・阿部・佐久間・向井もInstagramで舞台裏ショットやステージショットを披露
1月18日の京セラドーム大阪公演でツアーファイナルを迎えたSnow Man。深澤は「ドームツアー完走！最高な時間でした」と添えて5枚の写真を公開。
1枚目はブルー×ホワイトを基調とした王子様のような輝くロングジャケットをまとい、ペンライトを背に熱唱する姿。2枚目は上下違うグリーンのキラキラ衣装でステージに立つ全身ショット。3枚目は腕にあしらわれたモフモフのファーがキュートなチェックジャケット姿で、ニッコリ客席に手を振る様子。
4枚目はパーカーの肩が落ちてタンクトップがチラ見えしている、クリアフレームにピンクレンズのサングラス姿。5枚目は4枚目と同じサングラス姿で、耳元のピアスもキラリと輝く、美肌な上半身アップショットになっている。
コメント欄には「破壊力エグい」「ちょっとチャラめのカラサンが最高」「肩チラはメロい」「ふわふわ衣装かわいい」などといったファンの声が続々と到着。
なお、渡辺翔太・阿部亮平・佐久間大介・向井康二も、それぞれのInstagramで完走報告と共に舞台裏ショットを公開している。