木村拓哉が自身のInstagramを更新し、自然の中で撮影された近影を公開した。

■木村拓哉の“小物使い”が光る私服コーデ

投稿された写真には、木村が木々に囲まれた屋外で空を見上げる様子が収められている。

ブラックのスタンドカラージャケットを軸に、カーキのボディバッグ、クリアフレームのサングラスをプラス。手元には、フラワーモチーフのターコイズ×スタッズがアクセントになったレザーグローブを合わせている。

木村は「今日の冷え込みは半端ないですね…。それに加えて、強い北風。肌でも感じられる、乾いた空気。皆さん、体調を崩さない様にして下さいね」と、寒さへの率直な感想とともに、ファンを気遣う言葉を添えた。

襟元までしっかりと閉じたスタイルから、冷え込みの厳しさが伝わってくる。

■「ざぶぃ……」ジャケットで口元を覆う木村拓哉

また、ストーリーズでも同様の装いを披露し、「ざぶぃ……」と短くコメント。ジャケットで口元をすっぽりと覆い、カメラを見つめている。

飾らない言葉と自然体の表情が印象的な投稿となっている。

■私服スタイルの幅広さにも注目