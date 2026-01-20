Snow Manの渡辺翔太が自身のInstagramでステージショットを公開した。Snow Manは1月18日の京セラドーム大阪公演をもって5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』を完走したばかり。

■ドームツアー完走報告が相次ぐメンバーSNSは必見

渡辺は「ライブお疲れ様」と添えて4枚の写真を公開。

1枚目は上半身裸で、サイドにビジューがきらめくデニム姿で熱唱するワイルドなショット。2枚目はイエロー基調の柄セットアップにスカーフをまいた華やかな衣装で、客席へ歌いかける横向きショット。

3枚目ではメンバーカラー青色にふわふわ白ファーのついたサンタワンピース姿で、手を耳に当て客席へ耳を傾けている。

4枚目は1枚目のデニムにGジャンやチェックシャツをあわせた上下薄色デニム姿で、凛々しい表情で客席にマイクを向けている。

コメント欄には「青サンタかわいい」「あふれる色気」「かっこよすぎて気絶しそう」「お肌が美しい」「どのしょっぴーも素敵」「完走お疲れ様でした」などといった声が続々と到着。

なお、深澤辰哉・阿部亮平・佐久間大介・向井康二も、それぞれのInstagramで完走報告と共に舞台裏ショットを公開している。

