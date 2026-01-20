渡辺翔太がサンタワンピ姿で耳を傾け上半身を露出したワイルドなデニム姿で熱唱！ステージショットに「かっこよすぎて気絶しそう」「お肌が美しい」「あふれる色気」とファン悶絶
Snow Manの渡辺翔太が自身のInstagramでステージショットを公開した。Snow Manは1月18日の京セラドーム大阪公演をもって5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』を完走したばかり。
【写真】渡辺翔太がサンタワンピ姿で耳を傾けるステージショットなど①～⑤
■ドームツアー完走報告が相次ぐメンバーSNSは必見
渡辺は「ライブお疲れ様」と添えて4枚の写真を公開。
1枚目は上半身裸で、サイドにビジューがきらめくデニム姿で熱唱するワイルドなショット。2枚目はイエロー基調の柄セットアップにスカーフをまいた華やかな衣装で、客席へ歌いかける横向きショット。
3枚目ではメンバーカラー青色にふわふわ白ファーのついたサンタワンピース姿で、手を耳に当て客席へ耳を傾けている。
4枚目は1枚目のデニムにGジャンやチェックシャツをあわせた上下薄色デニム姿で、凛々しい表情で客席にマイクを向けている。
コメント欄には「青サンタかわいい」「あふれる色気」「かっこよすぎて気絶しそう」「お肌が美しい」「どのしょっぴーも素敵」「完走お疲れ様でした」などといった声が続々と到着。
なお、深澤辰哉・阿部亮平・佐久間大介・向井康二も、それぞれのInstagramで完走報告と共に舞台裏ショットを公開している。