20日15時現在の日経平均株価は前日比479.42円（-0.89％）安の5万3104.15円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は483、値下がりは1066、変わらずは48と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は167.13円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が109.3円、ＳＢＧ <9984>が82.63円、リクルート <6098>が53.35円、信越化 <4063>が20.72円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を56.15円押し上げている。次いでイオン <8267>が12.69円、ＫＤＤＩ <9433>が10.23円、塩野義 <4507>が9.28円、キッコマン <2801>が7.69円と続く。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、小売、食料、空運と続く。値下がり上位には証券・商品、サービス、輸送用機器が並んでいる。



※15時0分14秒時点



株探ニュース

