ミラノ・コルティナ冬季五輪の開幕が迫る中、フィギュアスケーターの羽生結弦さんの4年前の映像が中国のSNSで再び脚光を集めている。

羽生さんは2022年の北京五輪フィギュアスケート・男子シングルで4回転アクセルに挑み転倒。結果は4位だったが、中国で大歓声を浴びた。20日に行われたエキシビションでは体を倒して低い姿勢で滑るハイドロブレーディングからリンクにキスをした。

この瞬間の映像が中国のSNS・微博（ウェイボー）で再び注目を集めており、20日午前の時点で「羽生結弦がリンクと交わした最後のキス」がトレンド10位に浮上した。

あるスポーツブロガーは「彼は深い想いを込めた氷へのキスで別れを告げた。それは北京のリンクへの別れであると同時に、すべてを捧げた一つの時代への敬意でもあった。たとえいばらの道を歩み、表彰台に立つことがかなわなくとも、極限のジャンプを追い求める彼の執念は、すでにメダルという尺度を超えていた。羽生結弦。命を懸けてフィギュアスケートを表現したこの勇者は、情熱と悔恨、そして比類なき美しさを、このリンクに永遠に刻んだ」とつづった。

中国のネットユーザーからは「何年かぶりにホットワードになって胸がいっぱい」「もうあれから4年か。本当に早い」「今彼は何をしているのかなあ」「プロフィギュアスケーターであり、アーティストとして活躍してるよ」「彼はこの3年、今まで誰もやったことがない素晴らしいアイスショーをしている」「絶対に仙台にアイスショーを見に行きたい。私が行くまでリンクに立ち続けてほしい」といった声が上がった。

ほかにも、「美しすぎる」「彼は本当にすごいよ」「永遠の王者」「本当に感動させられた」「羽生結弦が大好き」「あの（北京五輪の）時は、大泣きしたなあ」「本当に懐かしい」「アート級のパフォーマンス」「情熱のために自らを焦がすこともいとわなかった」「五輪2大会連続金メダルを達成し、フィギュアスケート界で唯一認められたGOAT、フィギュアの神、羽生結弦。常に歴史を切り開き、奇跡を生み、伝説を記し続けている」「彼がますます活躍できますように」といったコメントが続々と寄せられている。（翻訳・編集/北田）