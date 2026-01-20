日本テレビ系で放送されていた番組『行列のできる相談所』が、5年ぶりに『行列のできる法律相談所』と番組タイトルに“法律”が復活し、20日よる9時〜2時間スペシャルとして放送。歌舞伎俳優の中村橋之助さん（30）と、元乃木坂46で俳優の能條愛未さん（31）が婚約発表後、初めてバラエティー番組で共演します。

今回の放送では、史上最強の弁護士軍団が選ぶ「芸能人事件簿」をランキング形式で発表。2025年話題となり、2026年も注目の出演者がゲストとして悩みを相談します。

ゲストには、2025年11月に婚約を発表した橋之助さんと能條さんが登場。婚約発表後、バラエティー番組で初共演となる2人が気になる「知っておきたい夫婦トラブル事例」を、弁護士軍団がズバッと判定。ほかにも、映画『８番出口』で話題となった“おじさん”河内大和さん（47）が登場。悩みは「SNSのアカウント乗っ取り」。有名人のアカウント乗っ取りは年々増加しているといい、「なりすましアカウント」への対処方法などが紹介されます。

ほかにもゲストとして元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂さん、俳優の浜辺美波さん、2025年のM-1グランプリ王者のお笑いコンビ・たくろう、大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクらが出演します。

『行列のできる法律相談所 2時間スペシャル』は、今夜9時から放送です。