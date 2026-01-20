寝そべったり、深く座ったり――。

国土交通省が様々な乗車姿勢の安全性についての検証を本格化させている。見据えるのは将来の完全自動運転車の普及。衝突実験やコンピューター上の想定実験で得たデータを積み上げることで、国際ルールを策定する際の議論を主導する狙いがある。検証結果は既に、乗客が水平に寝られるバスの安全性ガイドライン作りにも生かされている。（小池和樹、青木聡志）

バスで半日「寝た状態で移動」

ベッド型座席を備えた夜行高速バス「フラットン」は、高知市のバス会社「高知駅前観光」が導入し、昨年１２月から高知―東京間での運行が始まった。前後２列の席が上下２段になる構造で、乗客は片道でほぼ半日がかりの道中を寝た状態で移動できる。週３回の往復便を運行する同社の担当者は「今までにない高速バスができた」と話す。すでに複数の同業他社から問い合わせがあるという。

同月２１日夜に帰郷のため、東京発の便に乗り込んだ横浜市の派遣社員の女性（４７）は「これまでは座って眠っていたので首が痛くなって大変だった。これからはこのバスを利用したい」と喜んでいた。

人体への影響検証

車内で水平に寝たり、背もたれを深く倒したりした状態で事故に遭った場合、座っている時に比べて人体への影響はどう違うのか。

国交省はこれまで、人形を使って衝突実験などを繰り返し、様々な体勢での安全性の検証を行ってきた。２０２４年１１月には、ベッド型座席を備える高速バスの安全性ガイドラインを作成して公表。▽足が進行方向を向くような座席配置▽乗客が転落しないような転落防止措置を講じる――などが望ましいとした。フラットンはこのガイドラインに沿ったものだ。

国交省は２５年度、背もたれを深く倒した状態の安全性検証のため、コンピューター上での衝突想定実験を行っている。人形を使った衝突実験で、リクライニングの角度によってはシートベルトが腹部などを強く圧迫する可能性があることが分かったためで、今後も様々な角度で実験を行い、人体への影響を詳細に調べる方針だ。

データ積み上げ

国内では現在、特定の条件下で人が運転に関わらない「レベル４」の自動運転が一部で始まり、全ての運転操作を自動化する「レベル５」の実用化に向けた技術開発も進む。全ての運転操作が自動化され、運転手も不在となる完全自動運転車内では、現在よりも自由で様々な乗車姿勢で移動することが想定されている。

ただ、日本など主要国が採用する衝突時の安全性に関する国際基準は、前向きに座り背もたれが一定の角度であることが前提だ。寝た状態や後ろを向いた状態の基準はない。自動運転技術の進歩を受け、国連の専門分科会では安全性の国際基準についての議論が始まりつつあるが、策定には少なくとも数年単位の時間がかかるとみられている。

国交省では今後もこうした検証データを積み上げることで、将来、自動運転車の安全性に関する国際基準策定の議論が本格化した際、データなどを示して基準作りの議論を主導したい考えだ。

国交省の担当者は「自動運転車の普及には、安全性の検証が欠かせない。将来、国際基準の提案をできるように検証を進めていきたい」と話している。

米国や中国ではすでに自動運転タクシーが運行

自動運転のレベルは、運転操作の一部が自動化した「レベル１」から、システムが全てを担う完全自動運転の「レベル５」まで５段階ある。利便性向上や省力化などが期待され、国も技術開発を後押ししている。 政府資料によると、自動運転の実証事業は昨年３月時点で全国１００か所以上で行われている。福井県永平寺町など７か所では、特定の条件下で人が運転に関わらない「レベル４」のバスなどが運行されている。

国土交通省は、２０３０年度に自動運転バスやタクシーなどを１万台導入する目標を掲げる。米国や中国ではすでに自動運転タクシーが運行しており、開発競争は激しさを増している。

自動運転は公道以外にも広がっている。全日本空輸と日本航空は昨年１２月、羽田空港で航空貨物を牽引（けんいん）する車両のレベル４での自動運転を開始。今後、他の空港にも導入する方針だ。