巨人の坂本勇人内野手（３７）が２０日、沖縄県那覇市内で合同自主トレを公開。後輩たちへ助言を送るシーンも何度もみられ、ここまでの順調ぶりに笑みも浮かんだ。

この日は坂道ダッシュや守備練習、打撃練習などで充実の汗を流した。ここまでの状態に、「ケガはないので順調にきています」とキッパリ。「しっかり体を追い込んで、キャンプでももう１ランクね、高い質と量をできるような体作りをしたいなと思ったんで。今のところは質と量もしっかりできているんで、いい感じかなと思います」と話した。

また守備練習では石塚にスローイングへの助言を送り、打撃練習ではオリックス・広岡を後ろから見つめて何度も助言。「そうやって教えることによって再認識というか、自分でもまた確認できるんで、そこはプラスじゃないですかね」と自身の引き出しにもしている。

取材では何度も「結果」という言葉を使い、表情を引き締めたベテラン。「僕は頑張るしかない。本当に結果を求められる立場なんで。若いね、将来があるとか、そういう目では絶対見ないと思うんで、僕は。本当に結果だけ」と言い、「いい１年にしたい」と意気込んだ。