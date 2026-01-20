キム・セジョン、3月に来日コンサート決定 『社内お見合い』『悪霊狩猟団: カウンターズ』に出演
韓国の歌手で俳優のキム・セジョンが、約2年6ヶ月ぶりの来日単独公演『2026 KIM SEJEONG FAN CONCERT ＜Tenth Letter＞ TO YOKOHAMA』を3月に開催することが決定した。
【写真】アン・ヒョソプ＆キム・セジョンの相合い傘
韓国ドラマ『社内お見合い』『悪霊狩猟団: カウンターズ』に出演し、昨年出演したMBCドラマ『この川には月が流れる』ではMBC演技大賞・最優秀演技賞を受賞するなど、俳優としても活躍し続けているキム・セジョンが、世界8地域で開催するツアーで来日。アーティストとしての魅力を発揮する、一夜限りのステージを披露する予定となっている。
当日がホワイトデーということにちなみ、終演後にチョコレートを渡しながらのお見送り会も実施される。
■『2026 KIM SEJEONG FAN CONCERT ＜Tenth Letter＞ TO YOKOHAMA』公演概要
会場：神奈川・KT Zepp Yokohama
日時：3月14日（土）午後5時開場／午後6時開演
