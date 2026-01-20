DeNAは20日、筒香嘉智内野手（34）が今季から新キャプテンを務めると発表した。24年から2年連続で牧秀悟内野手（27）が主将としてチームをまとめてきたが、相川亮二新監督（49）が「筒香にキャプテンとして今年1年間、引っ張っていってもらう」と指名した。

筒香は15年から5年間、キャプテンを務めた経験がある。19年オフに米球界に挑戦したため、20年に当時のラミレス監督が下で佐野恵太外野手（31）がキャプテンに就任した。

相川監督は再び筒香に新たなチームリーダーの役割を託した理由を「本当にキャプテンシーは素晴らしいものがある。決して牧がそうじゃないというわけじゃないけど、WBCに行って抜ける期間もあるので、いろんなことを考えた中で彼（筒香）にもう一度、チームを引っ張っていってもらいたいという思いでお願いした」と説明した。

伝えた時の反応については「“ぜひ”という感じ。“頑張ります”と。考えさせてくれとかは一切なかった。“わかりました”と即答で（返事を）いただきました」と明かした。

筒香は球団を通じ「監督から指名いただき、大変光栄に感じています。キャプテンという立場にはなりますが、自分自身のやるべきことは変わりません。誰よりも勝つことへの執念を持ち、泥臭く戦い抜く覚悟です。今シーズンも熱いご声援をよろしくお願いします」とコメントした。

また、キャプテンマークも光輝く星と、躍動感のあるCマークが特徴の、筒香自身が選んだ新マークに変更されることも発表された。