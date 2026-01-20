女性ダンス＆ボーカルグループDreamの元メンバーで、現在は写真家として活動するDream Aya（38）が20日までにインスタグラムを更新。親友との別れを報告した。

Dream Ayaは「私には大久保という自慢の親友がいます」と書き出し、フリーランス編集者の大久保貴央さんとの思い出の写真や動画を複数アップ。「とにかく大久保は優しい奴で 人の事ばっかり優先して でも、人を怒らせる天才で めちゃくちゃ夢語るの好きで とにかくポンコツで」と人柄を紹介し、「人が大好きだからみんなを繋げてみんな友達にして、気付いたら私の周りにいてくれてる友達ほとんど大久保が出会わせてくれてました。そんな大久保は言葉に言い表せないほど私にとって安心できる唯一無二な存在でした」とつづった。

「そして大久保のおかげで独立してからは仕事もたくさん一緒にできて支えてくれていました。（何回も激怒してるし一方的に絶交もしたことあるけど）そんな大久保という存在が自分にとってどれだけ大きかったか。あいつがいなくなって気付きました」と思いをはせ、「38歳ってまだまだ若いし これから楽しい事一緒にやろって話してたところです。毎日涙は止まらんし」と悲しみをつづった。

それでも「まだまだ受け入れられてない自分もいるけど アイツのためにも、頑張って生きて生きて生きまくるぞ！」と前を向き、「自慢の親友、大久保をみんなに紹介するのは今日が最初で最後！！！アイツが居なかったら今の私はいないので どうしても大久保というやつを皆さんに紹介したくてここに残させてもらいました」と大久保さんについてつづった理由を記すとともに「大久保ーーー！！！またな！！！愛してるぞ！！！！！」とメッセージをつづった。