就職活動中の身だしなみとして、男子学生の間で簡単な化粧が受け入れられるようになってきた。

男性向けの化粧品や美容グッズが浸透し、就活中の男子学生向けにメイク講座を開く大学もある。メーカー側は、印象を良くするメリットを体感してもらい、市場拡大につなげるチャンスとして力を注いでいる。（川崎絵莉子）

ウェブ面接「顔アップ」で関心

「眉は顔の額縁と言われ、顔の魅力をアップさせる。足りない部分は足して、余分なところは整えるイメージで」

昨年１２月上旬、兵庫県立大姫路工学キャンパス（姫路市）で、就活に役立つ男子学生向けの身だしなみセミナーが開かれた。化粧品メーカー「資生堂」の女性講師が呼びかけると、学生たちは鏡を前に、アイブローペンシルを使って真剣な表情で眉を整えた。

工学部３年の学生（２４）は「（ファンデーションの一種である）ＢＢクリームを使うと顔色のトーンが明るくなった。面接でも好印象のほうが良い。就活でもメイクを取り入れてみたい」と笑顔で話した。

講師によると、男性は女性よりも皮脂量が多いとされ、講座ではスキンケアのほか、毛穴の目立ちや目のクマのカバー、眉の整え方などを伝えているという。

同大学は２０２２年からセミナーを開催。企業の採用活動が本格化する３月より前に、学生に就活に向けた準備をしてもらうために企画した。コロナ禍以降に広がったオンラインでの採用活動でニーズが高まっているといい、キャリアセンターの担当者は「ウェブ面接ではアップで映ることもあり、自分の見た目を気にする学生も多い」と明かす。

男性化粧品の市場規模、５年前から１・８倍

調査会社インテージによると、２４年の男性化粧品の市場規模は４９７億円と、５年前から１・８倍に増加。「男性の肌の手入れ・化粧」について、男女５０００人のうち約６割が好意的な意見を持っていた。若い世代ほど割合が高い傾向にあり、男性の美容意識は広がりつつある。

化粧品各社も、若い男性向け商品を拡充している。

資生堂は、青ひげやニキビ痕による肌の凹凸などを自然にカバーするＢＢクリームや、発色しすぎず自然な濃さで描けるアイブローペンシルなど、男性専用のメイク用品をそろえる。

花王は２２年から、１０〜２０歳代のＺ世代の男性を対象とした新ブランド「ＵＮＬＩＣＳ（アンリクス）」を展開し、化粧下地や美容液などをネットで発売。マンダムは２４年、黒を基調としたデザインが特徴の美容家電ブランド「ｉｕｍ（イウム）」を立ち上げ、ヘアアイロンや、むだ毛処理に使えるトリマーなどを売り出した。

男子学生向けに身だしなみのセミナーを年十数回、大学やオンラインで行う資生堂の広報担当者は「第一印象のアップなど、男性に化粧の効果を知ってもらえる」とする。

「おしゃれでなく清潔感の観点で」指摘

昨年秋に初めて、男子学生のみを対象にしたセミナーを実施した京都橘大（京都市）の広報担当者は「第一印象という『見た目』に関する不安を払拭（ふっしょく）し、自信を持って就活に臨んでもらいたい」と話す。

就活に詳しい採用コンサルタントの谷出正直（まさなお）さんは「メイクは学生の自信につながるメリットがあるが、社会人の身だしなみは相手に不快感を与えないかが第一だということを考慮してほしい。男女問わず、化粧はおしゃれとしてではなく、清潔感という観点で取り入れることが重要だ」と指摘している。