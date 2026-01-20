Ç¹¥¤Íî¸ì²È·ËÊÆ»ç¤¬ÀÖÌÌ¡ÖÄï»Ò¤¬Î¢¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤é¡Ä¡×°¦Ç¤ÎÈëÌ©¤Î¸Æ¤ÓÌ¾ÌÀ¤«¤·¡¢°Ò¸·Êø²õ¤ò¿´ÇÛ
Íî¸ì²È·îÄâÍ·Êý¡Ê61¡Ë¡¢·ËÊÆ»ç¡Ê51¡Ë¤¬20Æü¡¢¿À¸Í¿·³«ÃÏ¡¦´î³Ú´Û¤Ç¡¢¡ÖÇLOVE¥¦¥¤¡¼¥¯¡×¡Ê2·î2¡Á8Æü¡¢Æ±½ê¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
2·î22Æü¤ÎÇ¤ÎÆü¤òÁ°¤Ë¡¢Ç¹¥¤Íî¸ì²È¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Ï¤Ë¤ã¤·¤«¶æ³ÚÉô¡×¤¬¹Ô¤¦Íî¸ì²ñ¡£2Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
Ç¤ÎÆüÅöÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢Æ±Æü¤ËÂçºå»Ô¤ÎÅ·ËþÅ·¿ÀÈË¾»Äâ¤Ç¡ÖÇ¤ÎÆüÍî¸ì²ñ¡×¤¬15Ç¯¤âÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¹¥¤¤ÎÍî¸ì²È¤Ï¤½¤Á¤é¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£ÊÆ»ç¤Ï¡Ö¤¢¤Á¤é¤ÏÇ»¤¤Ç¹¥¤¤ÎÊý¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ´ó¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¬¥Á¥¬¥Á¤ÎÇ¥Í¥¿¤Ç¸Ç¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢Í·Êý¤â¡ÖÇ¤¬¤ª¹¥¤¤ä¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ã¤¤¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢2¿Í¤È¤âÇ¤ÏÂç¹¥¤¡£ÊÆ»ç¤Ï¡ÖÍî¸ì²È¤Ã¤Æµ¤¼Á¤¬Ç¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¸¤¤Ï»ô¤¤¼ç¤È¸òÎ®¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢Ç¤Ï¼«¸Ê´°·ë¤·¤Æ¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¤³¦¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ýÏÀ¡£Í·Êý¤â¡Ö´ðËÜ¡¢¸Ä¿Í¥×¥ì¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¤ë¤«¤é¤Í¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ä¤«¤é°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤±¤É¡¢´ðËÜ¤Ï1¿Í¡£ËÍ¤â¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ë¡Ø¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ë¤·¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤¿¡£
Í·Êý¤Ï¸½ºß¡¢11ºÐ¤Î¥ª¥¹¡Ö¥½¥í¥â¥ó¡×¤ò¡¢ÊÆ»ç¤Ï¡¢9ºÐ¤Î¥ª¥¹¡Ö¤á¤ó¤Á¤Ü¤¦¤ë¡×¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ»ç¤Ï¡Öµã¤Êý¤¬¡Ø¤à¤¥¡Á¤ó¡Ù¤Ã¤Æµã¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤à¤¥¡Á¤ó¤¿¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤À¤ê¤â¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡ÈÇ¹¥¤¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¦¤ï¡¢º£Äï»Ò¤¬Î¢¤Ë¤¤¤Æ¤ë¤ó¤ÇÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¿¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤ÈÀÖÌÌ¡£»Õ¾¢¤Î°Ò¸·Êø²õ¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£