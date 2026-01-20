40・50代の「即戦力ボトムス」→【大人のしまむら】に1,000円台で売ってた、、！

手持ちアイテムの組み合わせがマンネリ化してきた……。そんな40・50代の大人女性は、新たにアイテムを迎えて、ワードローブのアップデートを図ってみるのも一つの手。トレンドアイテムが揃う【しまむら】には、ミドル世代になじむアイテムも揃っています。そこで今回は、シンプルなデザインで着回し力の高い「ボトムス」をお届け。1,000円台といううれしいプライスなら、気軽に手に取れそうです。

はき心地ときれい見えを両立するパンツ

【しまむら】「イージーパンツ」\1,639（税込）

フレアシルエットのニットパンツは、公式Instagramで「楽ちんだけど綺麗に見える」と紹介されていて、美脚見えが狙える一本。シンプルな無地だからこそ着まわしやすく、ついつい手に取りたくなりそうです。シャツやパンプスなどクリーンなアイテムを合わせれば、頑張りすぎない大人カジュアルコーデが完成。

すっきり見えが狙えるナロースカート

【しまむら】「ナロースカート」\1,639（税込）

縦ラインを強調するナロースカートは、全身をすらっと見せたい時に有効。「程よい綺麗めな表面感」（公式Instagramより）のダンボールニット素材を使用しており、コーデに洗練された雰囲気をプラスできそう。広がりすぎないシルエットだから、甘さ控えめにスカートを取り入れたい人にもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。