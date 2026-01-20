立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」が20日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。SNS上で、中道改革連合のロゴが悪意をもって改変されているとして注意喚起し、法的措置も含め厳正に対応するとした。



【写真】早速イジられ始めた「中道改革連合」のロゴ

Xでは「【注意喚起】現在、SNS上において中道改革連合のロゴを悪意をもって改変・使用し、中道改革連合と関係があるかのような虚偽の示唆を行う投稿が確認されています。確認されている改変画像や主張は事実ではなく、中道改革連合とは一切関係ありません」と呼びかけた。



さらに「また、中道改革連合を応援する目的でロゴや名称を使用してくださっている皆さまの存在には、心より感謝しております。本注意喚起は、中道改革連合の信用を損なう意図をもった改変、誤情報やなりすまし行為を行うもののみを対象としています」と説明した。



SNS上では、同党のロゴを中国の国旗風に赤く変えたコラージュ画像が拡散されている。「悪意ある改変や虚偽の示唆については、投稿内容・拡散状況等を記録・保存の上、規約および関係法令に基づき、法的措置を含め、厳正に対応いたします。皆さまにおかれましても、不審な投稿を見かけた際は、拡散や引用を控えていただきますようお願いいたします」と、強く警告した。



（よろず～ニュース編集部）