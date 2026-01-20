

徳永英明＆KAIRYU(MAZZEL)

NHK総合で『The Covers SP「80年代を彩る歌姫たち」』が、１月29日午後10時から放送される。2026年２本目の「カバーズ・スペシャル」は、１月21日にデビュー40周年を迎える徳永英明を迎え、「80年代を彩る歌姫」の名曲を特集する。

1986年に「レイニー ブルー」でデビュー以来、数々のヒットナンバーを放つと共に、時代に刻まれる名曲を歌い継いできた徳永と80年代歌姫・名曲の魅力に迫る。

MCはリリー・フランキー、上白石萌歌。語りは、堂本光一が務める。アイドルから歌謡曲・ポップスなど、多様な歌姫の名曲が生まれ、花開いた『1980年代』。

ゲストの徳永英明は、1986年のデビュー以来、数多くのヒット曲を歌い、名曲を手がけるシンガーソングライターであると共に、日本のカバー文化をけん引するボーカリスト。アニバーサリーイヤーの今年、「VOCALIST６」以来、実に１１年ぶりとなる新たなカバー作品「COVERS」を発表。このアルバムから、デビューした80年代・歌姫の名曲として、“花の８２年デビュー組”中森明菜の「飾りじゃないのよ涙は」、そして、アジアの歌姫テレサ・テンの名曲「つぐない」を贈る。

そして、そんな徳永を敬愛する新世代ダンス＆ボーカルグループMAZZELよりKAIRYU が、ソロで「カバーズ」初出演。徳永のカバーを聴いて原曲を知り、カバーの魅力に惹かれたというKAIRYU。カバーするのは、俳優・歌手として80年代の音楽シーンに新たな旋風を巻き起こした薬師丸ひろ子の名曲「セーラー服と機関銃」。40 年以上の時を超え、次世代へ歌い継ぐ。

さらに、カバーズのご意見番。結成２０周年を迎え、数々の名曲を歌い語ってきた星屑スキャットは、85年に歌手デビューし、俳優としても数々のドラマ・映画の主演を務めた中山美穂の「人魚姫mermaid」を披露。中山美穂さんは、２０１９年「カバーズフェス」にも出演。２５年ぶりのNHKホールへの登場となった。MCのリリー・フランキーとミッツ・マングローブは美穂さんとの交流も語る。

さらに、番組13年の中で披露された「80年代歌姫・カバーセレクション」もお届け。（詳細は別途）

テレビの音楽番組が隆盛を極めた80年代。７０年代からの流れをくむ歌謡曲と女性アイドルの名曲が同時にヒットチャートをにぎわせた、まさに“歌姫黄金時代”。この時代にデビューした徳永英明と、そんな徳永から数々の名曲を学んだという KAIRYU、昭和歌謡やアイドルに造詣の深い星屑スキャットと共に、この時代の名曲の魅力を紐解く。■番組情報NHK総合 The Covers SP『80年代を彩る歌姫たち』【ＭＣ】リリー・フランキー 上白石萌歌 【語り】堂本光一【カバーズゲスト】 徳永英明 KAIRYU(MAZZEL) 星屑スキャット■放送予定：1月29日（木）午後 10:00〜10:45＜NHK総合＞※NHK ONE同時配信＆見逃し１週間■再放送予定：2月3日（火）午前 0:35〜1:20＜NHK総合＞【曲目】徳永英明 ♪「飾りじゃないのよ涙は」（中森明菜） 詞・曲：井上陽水徳永英明 ♪「つぐない」（テレサ・テン）詞：荒木とよひさ 曲：三木たかしKAIRYU(MAZZEL) ♪「セーラー服と機関銃」（薬師丸ひろ子）詞：来生えつこ 曲：来生たかお星屑スキャット ♪「人魚姫 mermaid」（中山美穂）詞：康珍化 曲：CINDY※徳永英明の「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記※そのほか「カバーズセレクション」ラインナップは、別途お知らせ。