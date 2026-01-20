女優・沢尻エリカ（３９）の最新の姿に衝撃が走った。

沢尻は主演する舞台「ピグマリオン―ＰＹＧＭＡＬＩＯＮ―」（東京・東京建物Ｂｒｉｌｌｉａ ＨＡＬＬほか４都市、演出ニコラス・バーター氏）が２０日に開幕。「Ａ．Ｂ．Ｃ―Ｚ」の橋本良亮らと共演する。１９日には公開ゲネプロが行われ、衣装でステージに立った沢尻は「緊張とワクワクと、いろいろな思いがある。役柄を楽しんで、失敗もあるかもしれないけど楽しみながらできたら」と約２年ぶりの舞台に抱負を語った。一部週刊誌で報じられた１４歳年下の一般男性との交際については触れなかった。

会見の模様は２０日朝のフジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）など情報番組でも紹介され、ネットは「沢尻エリカ様」「時代を超えて魅力がヤバい」と驚き。

「１０代の頃と変わらぬかわいさよ」「沢尻エリカさん、３９歳なの？！！」「沢尻エリカ今年で４０歳なのか！ビックリ！」「目尻にシワがあったけど自然で好き」「雰囲気も丸くなったかな？」「沢尻エリカさんっていつの間にか復帰してたんだ」「エリカ様が知らないうちに復帰しててびっくり」と久しぶりに公の場で見せた美ぼうに驚きが止まらなかった。

沢尻は２０２４年２月に舞台「欲望という名の電車」で約４年ぶりに女優に復帰。昨年１０月には都内でスポーツアパレルブランドの新商品発表会に出席し、約６年ぶりの記者会見登壇。２月２７日公開の「＃拡散」（成田凌主演、白金監督）で２０１９年の「人間失格 太宰治と３人の女たち」（蜷川実花監督）以来、７年ぶりに映画出演することも発表されている。