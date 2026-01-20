『ミスFLASH』板野優花、貫禄あふれる美貌＆美スタイル
昨年12月発表されたミスFLASH2026グランプリ。受賞を記念したソログラビア第1弾として、板野優花（32）が、20日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。
【写真】巻頭では…鮮烈グラビアを披露した虹咲カリナ
板野は1993年9月5日生まれ、兵庫県出身。約10年前にタレントやモデルとして芸能活動を開始。2023年にミスヤングチャンピオン2023グランプリを受賞した。モデルの経験を生かし、現在はポージングの講師としても活動している。
今回のグラビアでは、長い手足が印象的な美しいスタイルと、貫禄あふれる美貌を、宮古島の青い空の下で見せつけている。
同誌には、虹咲カリナ、齊藤京子、日南まみ、小野たまり、Sakuraらが登場する。
