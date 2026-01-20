¾®Âô¿Î»Ö¡¡¤«¤Ä¤Æ30ÂåÈ¾¤Ð¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¿ÆÉã¼í¤ê¡É¤µ¤ì¤ë¤â¡ÖµÕ¤Ë·Ù»¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¥ï¥±
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®Âô¿Î»Ö¡Ê63¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ¡Ö·Ù»¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×·Ð¸³¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢10Ç¯Íè¤Î¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Á°DeNA´ÆÆÄ¤Î»°±ºÂçÊå»á¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¥³¥ï¥â¥Æ¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¡È¹ë²÷ÅÁÀâ¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢MC¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤¬¾®Âô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¥«¥ó¥Ú¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖµÕ¤Ë·Ù»¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ä¡¢ÀÎ¤À¤è¡¢ÀÎ¡£¿ÆÉã¼í¤ê¤Ã¤Æ¸ÀÍÕÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡©¡×¤È¾®Âô¡£¡Ö¤¢¤ì¤¬²¶30ÂåÁ°È¾¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£ÃæÌîÊâ¤¤¤Æ¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¤ª¶âÂß¤·¤Æ¤è¡É¤Ã¤ÆÍè¤¿¤«¤é¡£3¿Í¤°¤é¤¤¤Ç¡£¡È¤¨¡©¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¿ÆÉã¼í¤ê¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¤¢¡¼¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¡È¤¨¡¢²¶¡¢¿ÆÉã¤Ê¤Î¡©¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤ÇÀ¨¤¯¤·¤Ä¤³¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤À¼ã¤¤¤Ã»Ò¤À¤±¤É¡£¡È¤¦¤ï¡¢¤³¤ì¥À¥á¤À¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ñ¥Ñ¤Ã¤È¼ê½Ð¤·¤Æ¡¢·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÅ¹°÷¤¬ÄÌÊó¤·¤Æ¤Æ¡£¤ª½ä¤ê¤µ¤óÍè¤¿»þ¤Ë¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤Î²¶¤À¤±¤¸¤ã¤ó¡£¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¡É¤Ã¤Æ¼ê¾û³Ý¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡È¤¤¤ä¡¢²¶¡¢Èï³²¼Ô¤À¡É¤Ã¤Æ¡£¸«¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¡È¤¤¤ä¡¢¤³¤Î¿Í¤ÏÍí¤Þ¤ì¤¿¿Í¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é½õ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¾®¿ùÎµ°ì¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤¤«¤é¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¡È¥Ñ¥Ñ¤Ã¤È¼ê½Ð¤·¤Æ¡É¤Ã¤Æ¡¢²¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¼ã¤¤ÅÛ¤Ã¤Æ²¿¿Í¤«¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¡£MC¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤â¡Ö¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¤Í¡¢À¨¡¼¤¤¡ª¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£